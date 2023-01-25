5 آلاف زائر يوميا لكرنفال العقير

كشف منظمو كرنفال «نقوش» في ميناء العقير التاريخي، بتنظيم من هيئة التراث، لـ«دوت الخليج»، أن إجمالي الزائرين للكرنفال على مدى الـ 12 يومًا الماضية بلغ 59 ألفا و502 زائر وزائرة، بمتوسط يومي 4 آلاف و958.

وكان لأيام إجازة نهاية الأسبوع، والإجازة المطولة النصيب الأكبر في أعداد الزوار للكرنفال، بينهم زوار «أجانب»، وبينهم مشاركون في رالي داكار خلال تواجدهم في الأحساء يومي الجمعة والسبت قبل الماضيين.

أجمع زوار «ذكورًا وإناثاً» للكرنفال، أن فعاليات الكرنفال، هي الأبرز في ميناء العقير التاريخي، مؤكدين، أنهم عاشوا تجربة سياحية ثقافية لا تنسى في الكرنفال، تعرفوا من خلالها على الماضي الجميل، من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة والصور التي تعكس أهمية الميناء التجارية والاقتصادية والثقافية.

وزارت الملحق الثقافي بالقنصلية الأمريكية في الظهران ليلى جيلام، الكرنفال، وأطلعت على ركن الحرف اليدوية التقليدية وعروض الفنون الفلكلورية ومعرض صور العقير، كما وقفت على بعض مرافق الميناء التاريخي مثل: الخان، والجمرك، ومبنى أمارة العقير. وأشادت بمبادرات هيئة التراث في العناية بالتراث العمراني والمواقع التاريخية والحرف اليدوية التقليدية.