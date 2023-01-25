وكان لأيام إجازة نهاية الأسبوع، والإجازة المطولة النصيب الأكبر في أعداد الزوار للكرنفال، بينهم زوار «أجانب»، وبينهم مشاركون في رالي داكار خلال تواجدهم في الأحساء يومي الجمعة والسبت قبل الماضيين.
أجمع زوار «ذكورًا وإناثاً» للكرنفال، أن فعاليات الكرنفال، هي الأبرز في ميناء العقير التاريخي، مؤكدين، أنهم عاشوا تجربة سياحية ثقافية لا تنسى في الكرنفال، تعرفوا من خلالها على الماضي الجميل، من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة والصور التي تعكس أهمية الميناء التجارية والاقتصادية والثقافية.
وزارت الملحق الثقافي بالقنصلية الأمريكية في الظهران ليلى جيلام، الكرنفال، وأطلعت على ركن الحرف اليدوية التقليدية وعروض الفنون الفلكلورية ومعرض صور العقير، كما وقفت على بعض مرافق الميناء التاريخي مثل: الخان، والجمرك، ومبنى أمارة العقير. وأشادت بمبادرات هيئة التراث في العناية بالتراث العمراني والمواقع التاريخية والحرف اليدوية التقليدية.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 آلاف زائر يوميا لكرنفال العقير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.