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استمرار الدراسة عن بعد اليوم في جميع مدارس حائل

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شكرا لقرائتكم استمرار الدراسة عن بعد اليوم في جميع مدارس حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم منطقة حائل، استمرار الدراسة عن بعد اليوم الأربعاء، عبر ، في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس؛ حرصًا على سلامة الجميع.

بسبب تقارير الأرصاد

ولفتت الإدارة، في تغريدة لها على موقع تويتر، إلى أن ذلك جاء وفقًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد.

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يذكر أن منطقة حائل سجلت في وقت سابق أقل درجة حرارة بالمملكة عند 9 مئوية، حسبما أعلن خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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