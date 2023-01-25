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الرياض - محمد الوسيري - تقدم صحيفة “ متابعات الخليج 365 ” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الثلاثاء 24 يناير.

شكرا لقرائتكم أبرز 10 أخبار في السعودية بـ موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء 24 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام