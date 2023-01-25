شكرا لقرائتكم خبر حملة توعوية وتدريبية للإنعاش القلبي بتعليم بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بمنطقة القصيم أمس المرحلة الـ118 ضمن حملة» قلبك حياتك.. احم شباب قلبك»، وذلك في مكتب التعليم شمال بريدة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن عدد المستفيدين من الحملة بلغ 87 مستفيدا، فيما استفاد 72 مشاركا من دورة الإنعاش القلبي الرئوي CPR المصاحبة للحملة، وبلغت الحالات المحولة للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة خلال الحملة 6 حالات، كما جرى فحص 8 حالات بجهاز الإيكو.

ولفت التجمع إلى أن الحملة تضمنت إقامة جملة من الأعمال والخدمات في مجالات متعددة منها التسجيل وتعبئة البيانات للمستفيد، وفحص السكر، وقياس الضغط، والوزن والطول، إضافة إلى ورشة العلاج الطبيعي للقلب، وورشة مبادرة الأسنان.

وأضاف بأنه خلال الحملة نفذت عدة ورش توعوية عن الرياضة والسمنة، وعن طريقة التغذية السليمة الصحية، وعن مكافحة التدخين والشيشة، وعن التعريف بأعراض الجلطات القلبية الحادة، كما كانت هناك ورشة للاستشارات الدوائية، وأخرى للاستشارات الطبية.