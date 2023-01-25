شكرا لقرائتكم خبر تنافس 720 عملا على جائزة المنتدى السعودي للإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت لجنة جائزة «المنتدى السعودي للإعلام» نحو 720 عملا إعلاميا، في مختلف مجالات الجائزة، بعد انتهاء الفترة المحددة لاستقبال الأعمال الإعلامية من الراغبين بالمنافسة على جوائزها في دورتها الثانية.

ولفتت اللجنة النظر إلى أن أسماء الفائزين بالجائزة ستعلن خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، الذي يعقد يومي 20 و21 فبراير المقبل.

وتتوزع فروع الجائزة إلى: (الصحافة المطبوعة، الصحافة الالكترونية، الإنتاج المرئي، الإنتاج المسموع، محتوى تويتر، ريادة الأعمال في المجال الإعلامي، الإنتاج العلمي (الكتب والبحوث العلمية المحكّمة، بحوث الماجستير والدكتوراه في مجالات الإعلام)، إضافة إلى شخصية العام الإعلامية.

ويناقش المنتدى مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله (المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي)، كما يستعرض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، ودوره باعتباره صناعة مهمة في القضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية، ويتطرق إلى أهمية الإعلام الرقمي والتسويق، وصحافة الهاتف النقال، والتلفزيون والصحافة، وفنون تحرير الأخبار، كما يناقش واقع الإعلام العربي، وغيرها من القضايا الإعلامية.

ويستضيف المنتدى نحو 1500 إعلامي ومهتم بالإعلام، من دول عربية وأجنبية، ومسؤولين محليين ودوليين. كما يتيح فرصة الحضور للعاملين في قطاع الإعلام والموهوبين وطلاب كليات الإعلام، للتعرف على مستجدات القطاع.

أهداف الجائزة

