السعودية اليوم / الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على محافظتي الليث والقنفذة



جدة 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تودي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي الليث والقنفذة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله – من الساعة 6 صباحاً وتنتهي الساعة الثالثة مساءً.

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