

مكة المكرمة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

أدانت رابطة العالم الإسلامي إقدام أحد المتطرفين على تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي بهولندا، في مشهد مشين واستفزازي لمشاعر المسلمين.

جاء ذلك في بيانٍ للرابطة جدد فيه معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التحذير من أخطار الممارسات المثيرة للكراهية واستفزاز المشاعر الدينية التي لا تخدم سوى أجندات التطرُّف، مؤكِّدًا في السياق ذاته أهمية إدراك الجميع مخاطرَ هذه الممارسات والتضامن في مواجهتها بحزم.

ولفَت معاليه الأنظار إلى أن مثل هذا التصرف الأهوج يسيئ بلا شك- في جملة إساءاته- إلى مفهوم الحريات وقيمها الإنسانية، مجدِّداً تأكيده على أن هذه المجازفات الهمجية لن تزيد المسلمين إلا إيماناً مع إيمانهم، وثباتاً على قيمهم الداعية دوماً للسلام والتعايش، ولن تزيدهم إلا التفافاً صادقاً حول دُوَلهم الوطنية، وإسهاماً فاعلاً في تعزيز استقرارها ووئامها، وإصراراً على تفويت الفرص على رهانات الأيديولوجيات المتطرفة التي ستخفق ولابد- بعون الله- أمام الوعي الإسلامي الرفيع.

// انتهى //

23:50ت م

0235





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رابطة العالم الإسلامي تدين إقدام أحد المتطرفين على تمزيق نسخة من المصحف الشريف في هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.