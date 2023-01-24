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محمد الفلاح - يسعى مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

النصر السعودي يحسم ثالث صفقاته الشتوية

وحسم مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر الصفقة الثالثة من اجل تدعيم صفوف الفريق.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي على توقيع حارس المرمى الأرجنتيني أوغستين من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وكان قد تعاقد ايضًا مجلس إدارة نادي النصر السعودي مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نواف بوشل.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الفوز على نظيره نادي الاتفاق السعودي بهدف مقابل لا شيء.

موعد مباراة النصر القادمة



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لخوض مباراة أمام نظيره الاتحاد في كأس السوبر السعودي.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ونادي الاتحاد يوم الخميس الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.