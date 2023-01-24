استقرار حالة السيامي العراقي بعد 12 يوما من فصلهما

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وأضاف أن جميع المؤشرات الحيوية للتوأم أصبحت طبيعية، وبدأ التوأم بالرضاعة عن طريق الأنبوب وصارا يتفاعلان بشكل اعتيادي مع والديهما ولا توجد علامات مقلقة للفريق الطبي، وأوضح أنه سوف يتم نقل التوأم من غرفة العناية المركزة إلى جناح الأطفال خلال يومين مما يؤكد تحسن حالتهما الصحية.وأردف أنه من المتوقع أيضا أن يتم رفع الأنابيب التي وضعت لإخراج الإفرازات تحت الجلد، وكذلك الأنابيب التي وضعت لإخراج عصارة الصفراء من التوأم «علي» خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يمكث التوأم في المستشفى ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وبعدها يقرر الفريق الطبي إمكانية خروجهما من المستشفى لمتابعة علاجهما من مسكنهما.
التوأم السيامي العراقي
- أجريت لهما عملية فصل دقيقة 12 يناير 2023
- استغرقت عملية الفصل 11 ساعة
نفذت عبر 6 مراحل
- شارك فيها 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية
- العملية رقم 54 في سلسلة التوائم السيامية التي أجريت منذ عام 1990
- الحالة الخامسة لفصل توأم سيامي من جمهورية العراق الشقيقة
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