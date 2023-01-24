استقرار حالة السيامي العراقي بعد 12 يوما من فصلهما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقرت حالة التوأم السيامي العراقي (عمر وعلي) بعد 12 يوما من إجراء عملية فصلهما الناجحة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض، وفقا للمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوأم السيامي الدكتور عبدالله الربيعة.

وأضاف أن جميع المؤشرات الحيوية للتوأم أصبحت طبيعية، وبدأ التوأم بالرضاعة عن طريق الأنبوب وصارا يتفاعلان بشكل اعتيادي مع والديهما ولا توجد علامات مقلقة للفريق الطبي، وأوضح أنه سوف يتم نقل التوأم من غرفة العناية المركزة إلى جناح الأطفال خلال يومين مما يؤكد تحسن حالتهما الصحية.

وأردف أنه من المتوقع أيضا أن يتم رفع الأنابيب التي وضعت لإخراج الإفرازات تحت الجلد، وكذلك الأنابيب التي وضعت لإخراج عصارة الصفراء من التوأم «علي» خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يمكث التوأم في المستشفى ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وبعدها يقرر الفريق الطبي إمكانية خروجهما من المستشفى لمتابعة علاجهما من مسكنهما.

التوأم السيامي العراقي







أجريت لهما عملية فصل دقيقة 12 يناير 2023



استغرقت عملية الفصل 11 ساعة



نفذت عبر 6 مراحل