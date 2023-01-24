ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء العراقي بنجاح «خليجي 25 » والفوز بالبطولة

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وقال ولي العهد «يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني، بمناسبتي نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة.وقال ولي العهد «يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق».

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