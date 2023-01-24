قمة عالمية ترسخ مكانة المملكة كبوابة للتقنية الحيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يفتتح وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر اليوم قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية بنسختها الثانية على مدى يومي 25 - 26 يناير الحالي، وذلك بحضور الوزراء، والمسؤولين، وبمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والمهتمين.

وتهدف القمة إلى مناقشة الممارسات الحالية ومستقبل قطاع التقنية الحيوية الطبية لترسيخ مكانة المملكة كبوابة عالمية للتقنية الحيوية.

وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاستثمار تسعى القمة إلى أن تكون منصة عالمية لاقتراح نماذج مبتكرة تواجه تحديات القطاع، وإيجاد فرص الاستثمار في قطاع الصناعة الصحية وعقد الاتفاقيات مع كبرى الشركات في هذا المجال؛ مما ينعكس على صحة الإنسان في المملكة والعالم أجمع.

ولتحقيق هذه الأهداف يشارك خبراء البحوث الطبية الحيوية والصحية والأطباء وخبراء صناعة الأدوية والتقنية الحيوية، وممثلي المؤسسات الصحية، وخبراء البحث والتطوير حول العالم في جلسات نقاش علمية.

وتأتي هذه القمة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني المبني على البحوث والمعرفة والصناعات البحثية، كما تمثل هذه القمة امتدادا لمسيرة المبادرات الوطنية التي تعنى بتطوير المنظومة التقنية الحيوية الطبية في المملكة.

5 محاور رئيسة للقمة:

