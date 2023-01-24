شكرا لقرائتكم خبر سباقات حمام نجران الزاجل هواية تكللت بتأسيس أول ناد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمثل الهواية شكلا مهما في حياة الفرد والمجتمع، ودافعا للإلهام والإبداع، تتكون من خلال ممارستها الروابط المتعددة بما ينعكس على رقي المجتمع وتنوع ثقافته، وأولت القيادة الرشيدة هذا الجانب اهتماما كبيرا، حيث عززت قطاعات جودة الحياة المختلفة وأعطتها أولوية كبرى، وتعمل على ازدهار المجتمع وتنمية الفرد وتمكينه لبناء مجتمع حيوي مبادر وفعال تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وانطلاقا من هذا التشجيع والاهتمام تمكن أصحاب هواية تربية وسباقات الحمام الزاجل بمنطقة نجران من تحويل هوايتهم من نمط مشاركات فردية في إطار خاص إلى شكل من أشكال الممارسات الجماعية المنظمة، تكللت بتأسيس أول ناد بالمنطقة لسباقات الحمام الزاجل، وإنتاج من سلالات مصنفة عالميا في السباقات الدولية.

وأوضح رئيس نادي الجنوب لسباقات الحمام الزاجل بنجران، ناصر الربيعي، أن إنشاء النادي بدأ بفكرة عمل جمعية للحمام الزاجل بالمنطقة خلال عامي 2014م و2015 م.