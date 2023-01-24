سباقات حمام نجران الزاجل هواية تكللت بتأسيس أول ناد

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وانطلاقا من هذا التشجيع والاهتمام تمكن أصحاب هواية تربية وسباقات الحمام الزاجل بمنطقة نجران من تحويل هوايتهم من نمط مشاركات فردية في إطار خاص إلى شكل من أشكال الممارسات الجماعية المنظمة، تكللت بتأسيس أول ناد بالمنطقة لسباقات الحمام الزاجل، وإنتاج من سلالات مصنفة عالميا في السباقات الدولية.وأوضح رئيس نادي الجنوب لسباقات الحمام الزاجل بنجران، ناصر الربيعي، أن إنشاء النادي بدأ بفكرة عمل جمعية للحمام الزاجل بالمنطقة خلال عامي 2014م و2015 م.
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