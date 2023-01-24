إعداد استراتيجية شاملة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى المشاركون في الملتقى العلمي22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي نظمته جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، بإعداد استراتيجية شاملة لتجربة ضيوف الرحمن تلبي احتياجاتهم في كامل رحلتهم، وتطوير الإدارة اللوجستية لتقديم الخدمات بجودة أعلى، وزيادة الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة والتقنيات الحديثة، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي فــي عملية تطوير المرافق والخدمات في منظومة الحج والعمرة والزيارة، وزيادة أعداد المرافق والخدمات في كامل رحلة ضيوف الرحمن بما يتلاءم مع زيادة الطاقة الاستيعابية لمواسم الحج والعمرة والزيارة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030.

جودة الخدمات

وأوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين الدكتور تركي العمرو أن التوصيات جاءت هذا العام حول ثقافة تجربة الضيف، والحوكمة والتميز المؤسسي، وكفاءة وجودة الخدمات، حيث أكدت فيما يخص المحور الأول أهمية نشر ثقافة تجربة الضيف وإقامة البرامج الإثرائية والثقافية والتعليمية التدريبية المناسبة لذلك، والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية فيما يتعلق بتجربة العميل وتطبيق المناسب منها في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وكذلك توعية ضيوف الرحمن والعاملين في خدمتهم بمقاصد الحج والعمرة، والتركيز عند تصميم الخدمات الرقمية على التمحور حول تجربة ضيف الرحمن وإضفاء الطابع الإنساني عليها.

وأضاف أن الملتقى أوصى فيما يخص محور الحوكمة والتميز المؤسسي بإعداد استراتيجية شاملة لتجربة ضيوف الرحمن تتمحور حول فهم خصائصهم واحتياجاتهم وتوقعاتهم وتحقيق رضاهم، يقودها القادة والمسؤولون في منظومة الحج والعمرة والزيارة، وإنشاء فريق خاص بتجربة الضيف في جميع الجهات التي تقدم الخدمات لضيوف الرحمن، وكذلك تدريب وتأهيل مقدمي الخدمات، وتطوير نموذج للحوكمة المستدامة يكون مخصصا لمنظومة الحج والعمرة والزيارة، وتطوير الإدارة اللوجستية التي تضمن تقديم الخدمات بجودة عالية.

وأفاد أنه فيما يتعلق بمحور كفاءة وجودة الخدمات أوصى الملتقى بإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تطوير المرافق والخدمات في منظومة الحج والعمرة والزيارة، بالإضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة والتقنيات الحديثة كالواقع الافتراضي والواقع المعزز والبلوتوث منخفض الطاقة في تجويد الخدمات، وزيادة أعداد المرافق والخدمات في كامل رحلة ضيوف الرحمن بما يتلاءم مع زيادة الطاقة الاستيعابية لمواسم الحج والعمرة والزيارة.

أبرز التوصيات:

