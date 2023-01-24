شكرا لقرائتكم خبر فرق مختصة لمكافحة الحشرات الطائرة بأحياء مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكلت أمانة العاصمة المقدسة فرقا ميدانية مختصة في مكافحة الحشرات، لتمشيط الأحياء السكنية والقيام بأعمال المكافحة، وهي مزودة بكافة ما تحتاجه من الأجهزة والمعدات والمواد والمبيدات اللازمة للمكافحة، وذلك للقضاء على انتشار الحشرات الطائرة كالذباب والبعوض والمحافظة على سلامة الأجواء.

وتنفذ الأمانة حملات مكثفه تشمل جميع أحياء ومخططات مكة المكرمة بواسطة فرق ميدانية مدربة ومجهزة بأحدث أجهزة الرش الآلي والميكروجين والضبابات وغيرها، حيث شرعت الإدارة العامة للإصحاح البيئي في تنفيذ الحملة داخل الأحياء والمخططات السكنية والجبال وذلك بواسطة الفرق الميدانية وبالتعاون مع عدد من الإدارات ذات العلاقة.

من جانبها نفذت إدارة الإصحاح البيئي العديد من الأعمال بواسطة فرقها الميدانية للقيام بعمليات الرش والمكافحة للشوارع والطرقات وداخل المنازل السكنية، مع التركيز في أعمال المكافحة على مواقع المرامي المؤقتة والمرادم وسفوح الجبال والمستنقعات المائية بالإضافة إلى ردم الحفر ورش وتطهير المستنقعات ومجاري الأودية وشفط المياه الراكدة، كما شملت الأعمال معالجة بؤر التوالد ومواقع تسربات المياه ورش ومكافحة المواقع المحتملة مثل المباني تحت الإنشاء بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأعمال الميدانية.