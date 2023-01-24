شكرا لقرائتكم خبر ديوان المظالم ينصف مواطنا بإعادة فتح شارع مغلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنصف حكم إداري صادر من ديوان المظالم مواطنا، بإعادة فتح الشارع الواقع أمام أرضه بعد إغلاقه من قبل الجهة الحكومية. وكان المواطن طالب بإلزام المدعى عليها بإعادة فتح الشارع الواقع أمام أرضه، حيث يملك الأرض محل الدعوى ويحدها شارع مغلق جراء اعتداء المجاورين عليه.

وأشار الحكم إلى أن النظام تضمن أن من وظائف المدعى عليها (الجهة الحكومية) منع وإزالة التعدي على الأملاك العامة الخاضعة لسلطتها واعتبار الشوارع والممرات الداخلية للمخططات السكنية من الأملاك العامة الخاضعة لسلطة المدعى عليها، لذا وجب قيامها بوظيفتها، ومن ذلك إزالة التعدي على الشارع محل الدعوى وإعادة فتحه.

ورفضت المحكمة قبول دعوى المدعى عليها بأن تداخل الصكوك للمخططين كان السبب في إغلاق الشارع محل الدعوى لكون المخططين معتمدين من المدعى عليها، وتداخلهما يعد خطأ لم يتبين تصحيحه فضلا عن عدم ثبوته، إثر ذلك تم إلزام الجهة الحكومية بإعادة فتح الشارع محل الدعوى.

محكمة الاستئناف الإدارية في أسبوع

261........................... جلسة رقمية قضائية

318........................... عدد الطلبات المقيدة

191 ............................. عدد الطلبات المنجزة

20 % ............ نسبة الإنجاز من حجم العمل

المحكمة الإدارية في أسبوع

1105 ....................... جلسات رقمية فضائية

428 ......................... عدد الدعاوى المقيدة

507........................... عدد الدعاوى المنجزة

19 % ............. نسبة الإنجاز من حجم العمل