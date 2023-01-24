ضبط 21 ألف مستلزم طبي في مستودع مخالف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعا في مدينة الدمام، يخزن مستلزمات طبية دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى عدم التزامه باشتراطات التخزين. ورصدت في المستودع المخالف 21362 مستلزما طبيا، مخزنة في ظروف غير مناسبة، وأغلقته احترازيا، واستدعت القائمين عليه لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم، وتطبيق اللوائح الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية. وتنفذ الهيئة حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة. كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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