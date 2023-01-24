الشورى يناقش مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية

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قرارات ومناقشات:





الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة، وحكومة جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية.



الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الجريمة.



قدمت اللجنة الصحية تقريرها بشأن مشروع مذكرة تعاون بين المملكة والمملكة المغربية في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية.



الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري.



التصويت بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان في مجال السياحة.



الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة، ووزارة الثقافة في الولايات المتحدة المكسيكية للتعاون في المجال الثقافي.



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش مجلس الشورى أمس مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية والمحافظة عليها؛ المقدم استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تقريرها المتعلق بمشروع النظام المقترح، والذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر. وقدم أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع النظام المقترح العديد من المداخلات التي تضمنت ملاحظات واستفسارات وآراء حيال المشروع، حيث طلبت اللجنة دراسة تلك الملحوظات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة عددا من مشروعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات وأصدر قراره بشأنها، حيث وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وصندوق النقد الدولي بشأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة، ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات. كما صوت بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مملكة تايلند في مجال منع الفساد ومكافحته، بعد استماعه إلى تقرير قدمته لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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