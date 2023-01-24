شكرا لقرائتكم خبر إيقاف 31 مخالفا أشعلوا النار في مناطق محمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20 ألف ريال. وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 31 مخالفا لنظام البيئة، «29 مواطنا، ومواطنا خليجيا، ومقيما من الجنسية اليمنية»، لإشعالهم النار في المناطق المحمية، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومنطقة مكة المكرمة ومنتزه عسير.وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20 ألف ريال. وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف 31 مخالفا أشعلوا النار في مناطق محمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.