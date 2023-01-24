السعودية اليوم / جامعة الجوف تستضيفُ الاجتماعَ التاسع عشر لوكلاء الجامعات السعودية للشؤون التعليمية والأكاديمية



سكاكا 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

عُقد في جامعة الجوف - اليوم- الاجتماع التاسع عشر لوكلاء الجامعات

وافتتح اللقاء رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، مرحباً بالحضور،ومشيراً إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات ،التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية، وإحداث نقلات نوعية في مسيرة التعليم الجامعي من خلال تبادل الخبرات وقصص النجاح ومناقشة المستجدات في الشؤون التعليمية والأكاديمية.

من جهته، أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله بن خليفة السويكت، أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات على جدول الأعمال التي ركزت على جوانب متنوعة تهم الجانب التعليمي والأكاديمي في مؤسسات التعليم الجامعي، كالفصول الثلاثة والكليات التطبيقية.

وفي نهاية الاجتماع استعرض الحضور التوصيات التي سيتم العمل عليها مستقبلًا.

// انتهى //

21:50ت م

0213



سكاكا 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسعُقد في جامعة الجوف - اليوم- الاجتماع التاسع عشر لوكلاء الجامعات السعودية للشؤون التعليمية والأكاديمية.وافتتح اللقاء رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، مرحباً بالحضور،ومشيراً إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات ،التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية، وإحداث نقلات نوعية في مسيرة التعليم الجامعي من خلال تبادل الخبرات وقصص النجاح ومناقشة المستجدات في الشؤون التعليمية والأكاديمية.من جهته، أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله بن خليفة السويكت، أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات على جدول الأعمال التي ركزت على جوانب متنوعة تهم الجانب التعليمي والأكاديمي في مؤسسات التعليم الجامعي، كالفصول الثلاثة والكليات التطبيقية.وفي نهاية الاجتماع استعرض الحضور التوصيات التي سيتم العمل عليها مستقبلًا.// انتهى //21:50ت م0213

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.