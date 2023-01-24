السعودية اليوم / الملتقى السنوي للتوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني "GTEL2023" يستكمل أعماله لليوم الثاني



الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

استكمل الملتقى السنوي للتوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني بنسخته الثانية "GTEL2023"، اليوم، أعماله، الذي افتتحه بالأمس نيابة عن معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، وتُنظّمه الجامعة

وشملت أعمال اليوم الثاني محاضرتين مؤاتيتين للملتقى؛ حملت الأولى عنوان "مستقبل التعليم المدمج: رؤية للتعليم في القرن الحادي والعشرين" التي تطرَّقت إلى المحتوى الذي نُقدّمه اليوم، الذي يتطابق ويتماشى مع رؤية المملكة 2030، مع فرصة لتعزيز المعارف التي نستخدمها لتُساعد على دعم جهود المملكة في البحث عن مستقبل التعليم، إضافة إلى أن التعليم الإلكتروني أساسي، ويجب أن يكون هناك تحسين مستمر وإستراتيجيات واضحة لتطوير هذه البرامج، وأن يتوفر الدعم الفني وجلسات توجيهية في بيئة التعليم الإلكتروني؛ لفتح الطرق للطلاب لمعرفة الدراسة في بيئة افتراضية وتحقيق الاستدامة، فيما قُدّمت المحاضرة التي تلتها بعنوان "إلى أين تأخذنا التقنية وكيف يُمكننا سد الفجوة لإيجاد خبرة مثالية للمتعلم" .

وقُدّمت ضمن أعمال ملتقى "GTEL2023" ثلاث جلسات؛ حملت الأولى عنوان "التحول الرقمي للتعليم الشامل"، التي نوَّهت بأن التعليم يجب أن يُتاح للجميع وللمدارس والجامعات، كما أن التكنولوجيا قامت بتغيير التعليم بعد الجائحة كمحفز للمتعلّم، إضافة إلى أن التعليم التكنولوجي الشامل هو سياسة واضحة حول خصوصية البيانات والتحليلات الأخلاقي، وإمكانية وصول الطلاب إلى المحتوى، وتوفير أدوات جديدة للمعلِّمين؛حتى يتمكنوا من التحكم بشكل أفضل فيما يحدث عند نشر التكنولوجيا، وتبعتها جلسة بعنوان "التحديات والفرص في التعلم الإلكتروني للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات" تطرَّقت إلى أهمية تحسين جودة البرامج الإلكترونية ومنصات التعليم الإلكتروني للطلاب وتمكينهم من استخدامها، وتوفير الفرص من خلال التعليم الإلكتروني، إضافة إلى ضرورة توفّر طرق مختلفة للتعليم، تشد انتباه الطلاب وتراعي إمكانياته؛ ليستمر التعليم بسلاسة.

وتناولت الجلسة الأخيرة "التعليم الإلكتروني والحرم الجامعي الإلكتروني"، التي أكَّدَت أهميةَ تفاعل الطلاب مع العالم الخارجي وإكسابهم مهارات الأداء سواء كانت مباشرة أم عن بعد، وأضافت الجلسة أن الممارسات الجيدة في التعلم الإلكتروني للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بتحديد الاحتياجات والأهداف المحددة للمتعلمين ثم تكييف المناهج الدراسية وفقاً لذلك، ويجب تحويل أساليب تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتكون سريعة وتطابق الواقع الجديد.

وتضمَّنت أعمال الملتقى الذي تُنظّمه الجامعة السعودية الإلكترونية ورشتي عمل؛ هما "الارتقاء بتجربة الطلاب: الإستراتيجيات المبتكرة وأفضل الممارسات"، وورشة "توسيع نطاق التعليم عبر الإنترنت".

// انتهى //

21:50ت م

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الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساستكمل الملتقى السنوي للتوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني بنسخته الثانية "GTEL2023"، اليوم، أعماله، الذي افتتحه بالأمس نيابة عن معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، وتُنظّمه الجامعة السعودية الإلكترونية، بمشاركة أكثر من 45 متحدثاً ومتحدثةً من 30 دولةً، والعديد من المسؤولين والخبراء والمختصين.وشملت أعمال اليوم الثاني محاضرتين مؤاتيتين للملتقى؛ حملت الأولى عنوان "مستقبل التعليم المدمج: رؤية للتعليم في القرن الحادي والعشرين" التي تطرَّقت إلى المحتوى الذي نُقدّمه اليوم، الذي يتطابق ويتماشى مع رؤية المملكة 2030، مع فرصة لتعزيز المعارف التي نستخدمها لتُساعد على دعم جهود المملكة في البحث عن مستقبل التعليم، إضافة إلى أن التعليم الإلكتروني أساسي، ويجب أن يكون هناك تحسين مستمر وإستراتيجيات واضحة لتطوير هذه البرامج، وأن يتوفر الدعم الفني وجلسات توجيهية في بيئة التعليم الإلكتروني؛ لفتح الطرق للطلاب لمعرفة الدراسة في بيئة افتراضية وتحقيق الاستدامة، فيما قُدّمت المحاضرة التي تلتها بعنوان "إلى أين تأخذنا التقنية وكيف يُمكننا سد الفجوة لإيجاد خبرة مثالية للمتعلم" .وقُدّمت ضمن أعمال ملتقى "GTEL2023" ثلاث جلسات؛ حملت الأولى عنوان "التحول الرقمي للتعليم الشامل"، التي نوَّهت بأن التعليم يجب أن يُتاح للجميع وللمدارس والجامعات، كما أن التكنولوجيا قامت بتغيير التعليم بعد الجائحة كمحفز للمتعلّم، إضافة إلى أن التعليم التكنولوجي الشامل هو سياسة واضحة حول خصوصية البيانات والتحليلات الأخلاقي، وإمكانية وصول الطلاب إلى المحتوى، وتوفير أدوات جديدة للمعلِّمين؛حتى يتمكنوا من التحكم بشكل أفضل فيما يحدث عند نشر التكنولوجيا، وتبعتها جلسة بعنوان "التحديات والفرص في التعلم الإلكتروني للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات" تطرَّقت إلى أهمية تحسين جودة البرامج الإلكترونية ومنصات التعليم الإلكتروني للطلاب وتمكينهم من استخدامها، وتوفير الفرص من خلال التعليم الإلكتروني، إضافة إلى ضرورة توفّر طرق مختلفة للتعليم، تشد انتباه الطلاب وتراعي إمكانياته؛ ليستمر التعليم بسلاسة.وتناولت الجلسة الأخيرة "التعليم الإلكتروني والحرم الجامعي الإلكتروني"، التي أكَّدَت أهميةَ تفاعل الطلاب مع العالم الخارجي وإكسابهم مهارات الأداء سواء كانت مباشرة أم عن بعد، وأضافت الجلسة أن الممارسات الجيدة في التعلم الإلكتروني للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بتحديد الاحتياجات والأهداف المحددة للمتعلمين ثم تكييف المناهج الدراسية وفقاً لذلك، ويجب تحويل أساليب تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتكون سريعة وتطابق الواقع الجديد.وتضمَّنت أعمال الملتقى الذي تُنظّمه الجامعة السعودية الإلكترونية ورشتي عمل؛ هما "الارتقاء بتجربة الطلاب: الإستراتيجيات المبتكرة وأفضل الممارسات"، وورشة "توسيع نطاق التعليم عبر الإنترنت".// انتهى //21:50ت م0212

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