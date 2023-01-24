السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الدفاع المدني المكلف يستقبل وفد الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ



الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

استقبل مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، في مكتبه، اليوم، وفد أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ.

وناقش اللواء الفرج مع الوفد الزائر، سبل التعاون المشترك وتعزيز دور المملكة في مجال المشاركة في البطولات الدولية.

يُذكر أن المملكة انضمت مؤخراً لعضوية الاتحاد الرياضي الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ.

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20:59ت م

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