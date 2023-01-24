

الرياض02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

دان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف،بشدة قيام أحد المتطرفين بإحراق المصحف الشريف في مدينة لاهاي بمملكة هولندا،التي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم.

وأكد معالي الأمين العام موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرُّف، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمُّل المسؤوليات لوقف مثل الأعمال المرفوضة.

// انتهى//

20:56ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر سياسي/ الأمين العام لمجلس التعاون يدينُ ويستنكرُ قيامَ أحد المتطرفين بإحراق المصحف الشريف في مدينة لاهاي بمملكة هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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