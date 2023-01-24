منفذو جرائم تحرش وسرقة ومخدرات في قبضة الأمن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية القبض على عدد من المواطنين والمقيمين في جرائم عدة بمختلف مناطق المملكة خلال الأيام الماضية.

جرائم جنائية متنوعة

وأوضحت وزارة الداخلية عبر مقطع فيديو تفاصيل تلك الجرائم، حيث قالت: تم القبض على مقيمين من الجنسيتين السودانية واليمنية، و3 مواطنين قاموا بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات، واستخدامها في سرقة المحال التجارية والمواشي.

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وتابعت: وتم القبض على مقيمين من الجنسية السودانية في حوزتهما 16 كجم من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها أحدهما.

واستطردت: ومقيمان من الجنسية الباكستانية بحوزتهما 214 كجم من مادة الشبو المخدر، مضيفة: ومواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومادة الحشيش والشبو المخدرتان.

وأضافت: مواطنان ظهرا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهما يعتديان على آخر وصدم مركبته عمدًا، لخلاف سابق بينهم، فضلًا عن مواطن قام بانتحال صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب باستخدام مركبة بلوحات مسروقة، وامرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف لـ لائحة المحافظة على الذوق العام، ومواطن ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة.