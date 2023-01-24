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مايك بومبيو: وسائل الإعلام أججت غضبًا زائفًا تجاه قضية خاشقجي

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الرياض - محمد الوسيري - انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، حالة الغضب الزائفة، التي أججتها وسائل الإعلام الأمريكية، في حادث مقتل الكاتب في واشنطن بوست، جمال خاشقجي، على حد وصفه.

تزييف الإعلام الأمريكي للوقائع

مايك بومبيو وسائل الإعلام غذت غضبًا زائفًا تجاه قضية خاشقجي 

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وكتب مايك بومبيو في كتابه: لم تبين الكثير من وسائل الإعلام الحقيقة، بل أبدت تعاطفًا مثيرًا للشفقة من أجل هدف واحد.

مايك بومبيو وسائل الإعلام غذت غضبًا زائفًا تجاه قضية خاشقجي 

وتابع بومبيو الذي شغل أيضًا منصب مدير وكالة المخابرات المركزية في إدارة ترامب: كان خاشقجي صحفيًا بقدر ما أنا والعديد من الشخصيات العامة الأخرى صحفيون، نحن ننشر كتاباتنا أحيانًا لكننا نفعل أشياء أخرى أيضًا.

ترشح بومبيو في انتخابات 2024

ويُذكر أن كتاب مايك بومبيو الجديد يأتي تزامنًا مع تفكيره في الترشح للبيت الأبيض، حيث صرح أن خوض الانتخابات الرئاسية من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2024 لن يثنيه عن ترشحه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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