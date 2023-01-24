شكرا لقرائتكم مايك بومبيو: وسائل الإعلام أججت غضبًا زائفًا تجاه قضية خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، حالة الغضب الزائفة، التي أججتها وسائل الإعلام الأمريكية، في حادث مقتل الكاتب في واشنطن بوست، جمال خاشقجي، على حد وصفه.

تزييف الإعلام الأمريكي للوقائع

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وكتب مايك بومبيو في كتابه: لم تبين الكثير من وسائل الإعلام الحقيقة، بل أبدت تعاطفًا مثيرًا للشفقة من أجل هدف واحد.

وتابع بومبيو الذي شغل أيضًا منصب مدير وكالة المخابرات المركزية في إدارة ترامب: كان خاشقجي صحفيًا بقدر ما أنا والعديد من الشخصيات العامة الأخرى صحفيون، نحن ننشر كتاباتنا أحيانًا لكننا نفعل أشياء أخرى أيضًا.

ترشح بومبيو في انتخابات 2024

ويُذكر أن كتاب مايك بومبيو الجديد يأتي تزامنًا مع تفكيره في الترشح للبيت الأبيض، حيث صرح أن خوض الانتخابات الرئاسية من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2024 لن يثنيه عن ترشحه.