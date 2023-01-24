شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعمل على رحيل نجمه والنصر يترقب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، لا ينوي تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، عقب نهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق، مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الجاري، ولم يعلن النادي حتى الآن عن آخر تطورات ملف التجديد.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، أن ريال مدريد يرى أن بقاء مودريتش مع الفريق في الموسم المقبل، لن يشكل أي إضافة للملكي.

وأضافت: "مودريتش تربطه علاقات ممتازة مع مسؤولي الريال، وفي حالة إصراره على خوض الموسم المقبل مع الفريق، حال تجديد عقده، لن يكون هناك أزمة، على الرغم من عدم اقتناع مسؤولي الميرنجي بذلك".

وتابعت: "حالة بقاء مودريتش في سانتياجو برنابيو، بالموسم المقبل، فسيحظى بأهمية أقل من الموسم الحالي والمواسم السابقة".

من ناحية أخرى، أشارت تقارير صحفية في وقت سابق، تحاول إدارة النصر السعودي إقناع مودريتش بالانضمام للعالمي، في ظل وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تربطه بالكرواتي علاقة وثيقة منذ أن كانا معا في سانتياجو بيرنابيو.

ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، في الصيف المقبل، ويرى أنه أفضل خليفة للنجم الكرواتي في الفترة المقبلة.