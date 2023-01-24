شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب النصر ودوري روشن بسبب رونالدو ما زالت مستمرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مفاجأة قوية بسبب الحجم التسويقي الهائل للدوري السعودي على أعقاب تعاقد النصر مع رونالدو فى المريكاتو الحالي، حيث ارتفعت أسهم القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن إلى ما يعادل 37 قناة، بعد أن كانت القنوات الناقلة لا تتعدي عشر قنوات ببداية المسابقة.

وأشارت الصحيفة أن الإحصائية التى تم إعدادها تؤكد نقل أكثر من 125 دولة للدوري السعودي فى هذه الفترة، بعد الإقتراب من إنتهاء الدور الأول بشكل مفاجئ، الشئ الذي يظهر مدي تأثير رونالدو بشكل كبير على مناطحة دوري روشن للدوريات الأوروبية الكبري.

وأصبح النصر النادي الأكثر متابعة على جميع حساباته الرسمية فى مواقع التواصل الإجتماعي بسبب رونالدو، بجانب أن الدوري السعودي أنفرد بالأكثر مشاهدة فى الوطن العربي ودول الشرق الأوسط.



زيادة تسويقية متوقعة فى الصيف

وأكدت بعض المصادر القوية أن صفقة رونالدو بالدوري السعودي تعد البداية فقط، خاصة أن الفترة القادمة ستشهد على تواجد أكثر من لاعب أوروبي كبير فى دوري روشن، مما يعطي مؤشرًا إلى زيادة المتابعين فى الموسم القادم بشكل أكبر مما هو عليه الآن.

حيث أن التعاقد مع بعض اللاعبين أمثال مودريتش ورونالدو سيضاعف من حجم الإقبال على دوري روشن، فى حال نجاح النصر بإتمام تعاقده الرسمي مع النجم الكرواتي والمتوج بالكرة الذهبية فى عام 2018.