شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عن إقالة فيريرا بعد هزيمة المحلة وتعيين مدرب مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الزمالك عبر الحساب الرسمي لرئيس ناديه مرتضي منصور، إقالة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق، بعد السقوط فى فخ الهزيمة أمام المحلة للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن خسر الفريق مباراة الديربي أمام الأهلي بالجولة الماضية.

وكشف مرتضي منصور أن قرار إقالة فيريرا تم إتخاذه منذ يومين فى الإجتماع الذي تم خلاله مناقشة الوضع الحالي للفريق بعد السقوط المدوي أمام الأهلى بثلاثية، ليتقرر تعيين المدرب المصري أسامة نبيه بشكل مؤقت لنهاية الموسم الجاري.



إحصائية كارثية للزمالك بعد هزيمة المحلة

وحقق الزمالك إحصائية كارثية بسقوطه الليلة أمام المحلة بنتيجة 1/2، ليفشل الفريق فى تحقيق أي فوز للمباراة السادسة على التوالي، الشئ الذي أطاح بالفريق من المربع الذهبي بجدول ترتيب المسابقة، والذي لم يتحقق منذ أكثر من عشر سنوات مع الفارس الأبيض.



جدول ترتيب الدوري المصري الحالي

وينفرد الأهلى بصدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة، فى حين يحل فيوتشر فى المركز الثاني برصيد 31 نقطة، ويأتي بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 30 نقطة، والمقاولون فى المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

فيما يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 26 نقطة، من 15 مباراة خاضها الفريق، تعرض خلالها للخسارة فى 3 مناسبات.