شكرا لقرائتكم بين الرش والطش مقولة العرب للترحيب بالمطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، مصدر مقولة “أهلًا بالطش والرش” التي يقولها العرب القدماء عند نزول المطر.

وقال الزعاق إن السنة تسمى “سنة ربيعية” إذا أمطرت السماء بـ 6 أمطار سيلية خلال 4 مواسم هم سهيل، الوسم، المربعانية، والشبط، وذلك بدءًا من سبتمبر حتى أبريل.

أنواع الربيع

وأضاف في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية” أن أفضل أنواع الربيع على أراضي الحرات وهي حرات عرعر، وتبوك، والمدينة المنورة، وحائل، أما أفضل أنواع الحمر على نجد ولهذا تسمى بـ”نجد العادية”.

ولفت إلى أن كثافة الربيع لهذه السنة على الحجاز في المنطقة الواقعة بين مكة المكرمة وجدة، حيث يأتيهم وسمًا طيبًا، موضحًا أنه إذا هطل المطر يعقبه الربيع ومن ثم يظهر الفقع ثم الجراد.

الطش والرش

وأشار إلى أن المطر يسمى عند العرب القدماء “الطش”، وأوله يسمى بـ”الرش”، لذا هناك عبارة ترحيبية عند العرب القدماء “أهلًا بالطش والرش”.