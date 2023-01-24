شكرا لقرائتكم التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية اليوم الدراسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التعليم، عن منح المدارس الأهلية والعالمية مرونة في تحديد زمن الحصة الدراسية بحيث لا تقل عن 35 دقيقة للمرحلتين الابتدائية والمتوسط و40 دقيقة للثانوي.

تطوير العملية التعليمية

وقالت الوزارة في تعميم لها اليوم الاثنين، إنه انطلاقًا من أهمية تطوير العمليات التعليمية وتسهيلًا لعمل المدارس الأهلية والعالمية، وذلك بالسماح لها بتحديد ساعات اليوم الدراسي والجدول المدرسي لتحقيق أفضل معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية.

قد يهمّك أيضاً

وأضافت أنه تم اعتماد السماح للمدارس الأهلية والعالمية بتحديد ساعات اليوم الدراسي والجدول المدرسي وفق الضوابط التالية: