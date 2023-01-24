التعليم: ارتفاع نسبة الالتحاق بالطفولة المبكرة ورياض الأطفال

وأضاف أن الوزارة تنفّذ العديد من المبادرات والبرامج التعليمية التي تسعى من خلالها لإيجاد بيئة تعليمية محفّزة وداعمة للتعلّم، وبما يحقّق الوصول لتجويد مخرجات التعليم، حيث تستهدف أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من المواطنين والمقيمين، وتقدّم أساليب تعليم متنوعة من خلال التعليم الحضوري والتعليم الإلكتروني ومدرسة بث الدروس التعليمية.
وأضاف أن هناك اهتمام كبير بالطفولة المبكرة ورياض الأطفال، وصولا إلى رفع نسبة الالتحاق في هذه المرحلة إلى 32.6% في عام 2022، متجاوزةً نسبة المستهدف للعام نفسه، المقررة بـ 29%.
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