التعليم: ارتفاع نسبة الالتحاق بالطفولة المبكرة ورياض الأطفال

قال وزير التعليم يوسف البنيان إن المملكة كانت لها الريادة في إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في الإنسان من خلال برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030، والذي يركّز على تطوير الرحلة التعليمية لتحضير الشباب للالتحاق مبكراً بسوق العمل، من خلال تنمية المهارات الطلابية، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في قطاع التعليم".

وأضاف أن الوزارة تنفّذ العديد من المبادرات والبرامج التعليمية التي تسعى من خلالها لإيجاد بيئة تعليمية محفّزة وداعمة للتعلّم، وبما يحقّق الوصول لتجويد مخرجات التعليم، حيث تستهدف أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من المواطنين والمقيمين، وتقدّم أساليب تعليم متنوعة من خلال التعليم الحضوري والتعليم الإلكتروني ومدرسة بث الدروس التعليمية.

وأضاف أن هناك اهتمام كبير بالطفولة المبكرة ورياض الأطفال، وصولا إلى رفع نسبة الالتحاق في هذه المرحلة إلى 32.6% في عام 2022، متجاوزةً نسبة المستهدف للعام نفسه، المقررة بـ 29%.