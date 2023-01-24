السعودية اليوم / الأمين العام للجامعة العربية يُشارك في أعمال الحدث رفيع المستوى حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر بالدوحة



القاهرة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

يُشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في أعمال الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وأعمال الحدث رفيع المستوى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر، بعد غدٍ في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في البيان الصادر عن الجامعة العربية اليوم، إن أعمال الحدث رفيع المستوى ستتضمن مناقشة العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023 - 2032)، وهي مبادرة للأمين العام للجامعة العربية والمنتظر أن يقرها المجلس وترفع للقمة العربية، وكذلك التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد التي تم إعدادها أيضًا في إطار الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

وأضافت أن الحدث رفيع المستوى يهدف إلى "مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد"، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يصدر عن هذا الحدث إعلان الدوحة الذي سيعرض على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

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19:18ت م

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