السعودية اليوم / أمين التحالف الإسلامي يستقبل المشرف العام على مشروع سلام للتواصل الحضاري



الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي , اليوم , في مقر التحالف، معالي المشرف العام على مشروع سلام للتواصل الحضاري الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر , والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين التحالف الإسلامي ومشروع سلام للتواصل الحضاري.

واستمع معاليه والوفد المرافق إلى شرح عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق كافة الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بالإضافة إلى جهوده في مجال تنسيق أعمال الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها، كما اطلعوا على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.

وأوضح اللواء المغيدي، أن التحالف الإسلامي ومن خلال مبادئه الاستراتيجية التي يعمل عليها ومجالات عمله في محاربة الإرهاب خصوصاً فيما يتعلق في المجالين الفكري والإعلامي اللذان يُعدان أحد مجالات محاربة الإرهاب، يؤكد على المحافظة على عالمية رسالة الإسلام الخالدة، مع التأكيد على المبادئ والقيم الإسلامية كالاعتدال والتسامح والرحمة، والتصدي لنظريات وأطروحات الفكر الإرهابي من خلال إيضاح حقيقة الإسلام الصحيح، لهو أحد العوامل الأساسية في مجابهة هذا الفكر المتطرف، ودعم ذلك بالرسائل الإعلامية الفاضحة للجماعات الإرهابية المتطرفة و فضلاً عن ذلك نشر مبادئ السلم والتسامح التي نص عليها الدين الإسلامي الحنيف، وكل ذلك يصب في إيضاح رسالة الإسلام السامية النابذة للعنف و التطرف.

وأشار إلى أن هذه المبادئ تلتقي في كثير من البنود مع آليات عمل مشروع سلام للتواصل الحضاري، حيث نشر ثقافة التواصل الحضاري ومد جسور التواصل مع الشعوب والثقافات المتنوعة وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية لسماحة الدين الإسلامي.

// انتهى//

19:04ت م

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