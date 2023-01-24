شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مفاجئ من مدرب الإتفاق على العودة لتدريب الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف وكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الاتفاق، عن موقف المدرب الحالي فى العودة لقيادة الفارس الأبيض من عدمه فى الفترة المقبلة، خاصة أن المدرب قد سبق له وأن حقق لقبي السوبر الأفريقي والمصري مع الفريق.

حيث أكد وكيل المدرب أن كاريترون يرفض العودة إلى مصر عبر بوابة نادي الزمالك، مفضلًا العودة إلى الأهلي إذا ما قام مسئولي الفريق الأحمر بطلب التعاقد مع المدرب فى المرحلة القادمة.

ويعيش نادي الزمالك فترة سيئة للغاية بعد تراجع نتائج الفريق فى الآونة الأخيرة على الصعيد المحلي وإبتعاده بصورة كبيرة عن المنافسة، ليصبح المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا قريبًا للغاية من الإقالة خلال الأيام القليلة القادمة.



أسباب رفض كارتيرون العودة للزمالك

وتعد أحد أبرز الأسباب التى تدفع كارتيرون لرفض عرض العودة إلى نادي الزمالك، هو حالة عدم الإستقرار الفني والإداري التى يعاني منها الفارس الأبيض، على عكس الأهلي والذي يتسم العمل بداخله بالهدوء.



كارتيرون يكشف موقفه من الرحيل

وأكد المدرب لأكثر من مصدر مقرب له، بأنه سعيد للغاية بتواجده ضمن القيادة الفنية لفريق التعاون بالفترة الحالية، كما أنه لا يفكر فى خوض أي تحديات جديدة بالمرحلة القادمة.