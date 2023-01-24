السعودية اليوم / الأردن تدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية



عمّان 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

أدانت الحكومة الأردنية اليوم تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية رفض الأردن التام وإدانتها الشديدة لهذه الممارسات المتطرفة المتعصبة التي تتنافى والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية، وتؤجج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي، وتزعزع الأمن والاستقرار.

وشددت على أن إحراق المصحف الشريف وتمزيقه هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان.

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18:47ت م

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