السعودية اليوم / المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار ترحّب بانضمام جمهورية أذربيجان



جدة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

رحّبت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات -عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية-، بانضمام جمهورية أذربيجان بصفتها الدولة العضو الـ49 في المؤسسة.

وتعمل المؤسسة مع حكومة أذربيجان بهدف دعم مشاريع البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في حقول التجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة العامة والخدمات الحضريّة، فيما تعمل كذلك مع القطاع الخاص لزيادة قدرته على الوصول للتمويل، إلى جانب دعم المؤسسة (الأولويات الوطنية 2030 لأذربيجان للتنمية الاقتصادية والاجتماعية) من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأولوية أذربيجان للبيئة النظيفة يتّسم بـ"النمو الأخضر".

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي، أن عضوية جمهورية أذربيجان تفتح الباب للقطاعين الخاص والعام للاستفادة من حلول تخفيف المخاطر وتعزيز الائتمان التي توفرها المؤسسة، إلى جانب توسيع صادرات القطاعين وزيادة تدفّق الاستثمارات الخارجية المباشرة.

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17:09ت م

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