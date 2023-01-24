السعودية اليوم / تعليم الباحة يطلق المرحلة الأولى من سلسلة التدريب على مبادرة "واعي"



الباحة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

افتتح مدير تعليم منطقة الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني اليوم, بمقر مركز التدريب بوادي العلي, المرحلة الأولى من سلسة التدريب على مبادرة "واعي" التي نفذتها إدارة التدريب والابتعاث للبنين وتأتي ضمن تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات الموجهة لمدراس التعليم العام، بهدف التعريف بأساليب وطرق تعليم الطلاب رفض هذه الآفة وتدريبهم على المهارات الحياتية وتعزيزها لديهم، وتستهدف المبادرة في هذه المرحلة المعلمين لرفع الوعي لديهم بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وأساليب إغراء الطلبة بالمخدرات والإسهام في التحصين والحماية من الوقوع في تعاطي المخدرات بين الطلاب والطالبات .

وأشار مدير إدارة التدريب والابتعاث بالباحة حسين بن علي دماس أن البرنامج التدريبي انطلق هذا اليوم بمشاركة 44 معلماً من مدارس وسط الباحة ويستمر خلال الأيام القادمة ليعم جميع مكاتب التعليم ومدارسها في مختلف المحافظات مشيراً إلى أنه سيتناول كيفية تقوية الجوانب الشخصية لدى الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم ليكون لديهم الحصانة من السلوكيات السلبية بمختلف أنواعها .

// انتهى //

16:56ت م

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