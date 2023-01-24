شكرا لقرائتكم لقطات لهطول أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدينتي الدمام، والظهران، ومحافظات الخبر، والقطيف، والجبيل، ورأس تنورة، وأجزاء متفرقة على المراكز والهجر التابعة للمنطقة.

ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم تشير إلى هطول أمطار جديدة جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

قد يهمّك أيضاً

ووثقت مقاطع فيديو وصور، لحظات هطول الأمطار المتوسطة على المنطقة الشرقية، خاصة الدمام ومدينة الجبيل الصناعية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، سماءً غائمة جزئيًا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما توقع المركز، فرص تكوَّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك وحائل.