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الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في المناطق المحمية

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شكرا لقرائتكم الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في المناطق المحمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 31 مخالفًا لنظام البيئة، 29 مواطنًا، ومواطن خليجي، ومقيم من الجنسية اليمنية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومنطقة مكة المكرمة ومنتزه عسير.

عقوبة إشعال النار

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20,000 ريال.

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وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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