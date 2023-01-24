شكرا لقرائتكم أمير الشمالية يستمع لمطالب المواطنين بمركز الشعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمقر مركز الشعبة اليوم, المسؤولين في المركز ومديري الإدارات الحكومية وجمعًا من الأهالي.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أن جولاته التفقدية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم وطلباتهم.

ووجه سموّه المسؤولين بتقديم أفضل الخدمات لأهالي المركز والوصول إليهم والوقوف على احتياجاتهم، مؤكدًا أن متابعات الخليج 365 هو الغاية الأسمى للعمل وهو المستهدف في كل برامج التنمية.

واستمع سموّه خلال الاستقبال لمطالب المواطنين ومراجعاتهم وشكاواهم التي تحظى باهتمامه.