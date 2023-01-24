شكرا لقرائتكم أكبر قمة عالمية للحوكمة تدعو لاتباع نهج جديد للوعي بالمخاطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انعقدت أمس قمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال 2023 في الرياض، التي نظمتها شركة اجتماعات للفعاليات واستضافتها شركة كوربورايتر (Corporater)، وهي شركة برمجيات عالمية تُمكن المؤسسات في جميع أنحاء العالم من إدارة أعمالها باستخدام حلول الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال المتكاملة على منصة واحدة.

وشارك في القمة نخبة من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمتخصصين وصناع القرار في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) من مختلف القطاعات لمناقشة موضوعات رئيسية مثل التكنولوجيا والتوجهات الرئيسية التي تشكل مستقبل إدارة المؤسسات.

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عناصر الحوكمة

وقال الدكتور سلطان سعود السجان، مدير عام الحوكمة والامتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في افتتاح القمة: “تتكون أي عملية للحوكمة وإدارة المخاطر من ثلاثة عناصر رئيسية وهي التشريع والتنفيذ والرقابة، والتي تشمل التدقيق الداخلي والامتثال، ولكن العناصر الرئيسية للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال الفعالة هي تنظيم هذه العمليات، بحيث تعمل كوحدة واحدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال اعتماد أفضل الممارسات المحلية والدولية لتلبية الاحتياجات لجميع أصحاب المصلحة وهو مفتاح التميز في الأعمال”.

تناولت العروض التقديمية وجلسات النقاش في الحدث الاتجاهات الحالية التي تؤثر على سوق الحوكمة والمخاطر والامتثال، والذي من المتوقع أن يصل إلى 134.86 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مع محافظة قطاع برمجيات المؤسسات على هيمنته على سوق الحوكمة والمخاطر والامتثال. وسلطت المناقشات في الحدث الضوء على حاجة المؤسسات للتركيز على التكيّف، والمرونة، والنزاهة، والمساءلة، وإدارة المخاطر.

افتتاح مكتب كوربورايتر

وشهد الحدث أيضًا الإعلان عن افتتاح مكتب كوربورايتر الجديد في العاصمة السعودية الرياض، وقدمه معالي السفير توماس ليد بول سفير مملكة النرويج لدى السعودية والبحرين وعمان واليمن.

وقال مايكل راسموسن، محلل وخبير مركز أبحاث 20/ 20 للحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال في كلمته اليوم بالقمة: “عندما ننظر إلى حالة الحوكمة والمخاطر والامتثال في عام 2023، فإن أحد الأسئلة التي نحتاج إلى طرحها هو كيف يبدو مستقبلنا، وما هو الدور الذي تلعبه قرارات الحكومة والشركات فيما يتعلق بالمخاطر التنظيمية والامتثال اليوم”.

وأضاف: “على سبيل المثال، في القطاع المالي وحده هناك أكثر من 257 تغييرًا تنظيميًا يوميًا، يأتي من 1217 جهة تنظيمية حول العالم، وهذا يعني أن هناك الكثير من التغييرات القانونية والتنظيمية التي يجب أن نكون على دراية بها والتعامل معها، ولكن المؤسسات بحاجة إلى النظر إلى أبعد من ذلك ومواكبة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية العالمية والتغيرات في التقنيات والمعايير، لذلك فإن عملية الحوكمة والمخاطر والامتثال الفعالة هي القدرة على تحقيق الأهداف التنظيمية بشكل موثوق من خلال الحوكمة التي تتعامل مع حالات عدم اليقين وتعمل على إدارة المخاطر من التأثيرات من هذه الحالات”.

وستُعقد قمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال القادمة في دبي غدًا، حيث يرعى هذا الحدث مجلس الأمن السيبراني في الإمارات واتحاد مصارف الإمارات العربية المتحدة.