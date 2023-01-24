السعودية اليوم / أكثر من 720 عملًا إعلاميًا تتنافس على جائزة المنتدى السعودي للإعلام



الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

كشفت لجنة جائزة "المنتدى السعودي للإعلام" عن تلقيها أكثر من 720 عملًا إعلاميًا في مختلف مجالات الجائزة، بعد انتهاء الفترة المحددة لاستقبال الأعمال الإعلامية من الراغبين بالمنافسة على جوائزها في دورتها الثانية.

وأشارت إلى أن الأعمال تتوزع في مختلف مجالات الجائزة، التي تهدف إلى تطوير المحتوى الإعلامي والمنظومة الإعلامية في المملكة، وتحفيز التنافس والإبداع المهني، وتكريم المبدعين، حيث إن الأعمال المتنافسة تؤكد على المهنية والاحترافية لدى الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية

ولفتت اللجنة النظر إلى أن أسماء الفائزين بالجائزة ستعلن خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام الذي يعقد يومي 20 و21 فبراير المقبل.

وتتوزع فروع الجائزة على الصحافة المطبوعة، والصحافة الالكترونية، والإنتاج المرئي، والإنتاج المسموع، ومحتوى تويتر، وريادة الأعمال في المجال الإعلامي، والإنتاج العلمي (الكتب والبحوث العلمية المحكّمة، بحوث الماجستير والدكتوراه في مجالات الإعلام)، إضافة إلى شخصية العام الإعلامية.

ويناقش المنتدى السعودي للإعلام مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، كما يستعرض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، ودوره باعتباره صناعة مهمة في القضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية، ويتطرق إلى أهمية الإعلام الرقمي والتسويق، وصحافة الهاتف النقّال، والتلفزيون والصحافة، وفنون تحرير الأخبار، كما يناقش واقع الإعلام العربي، وغيرها من القضايا الإعلامية.

ويستضيف المنتدى أكثر من 1500 إعلامي ومهتم بالإعلام من دول عربية وأجنبية، ومسؤولين محليين ودوليين، كما يتيح فرصة الحضور للعاملين في قطاع الإعلام والموهوبين وطلاب كليات الإعلام، للتعرف على مستجدات القطاع.

// انتهى //

16:44ت م

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الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسكشفت لجنة جائزة "المنتدى السعودي للإعلام" عن تلقيها أكثر من 720 عملًا إعلاميًا في مختلف مجالات الجائزة، بعد انتهاء الفترة المحددة لاستقبال الأعمال الإعلامية من الراغبين بالمنافسة على جوائزها في دورتها الثانية.وأشارت إلى أن الأعمال تتوزع في مختلف مجالات الجائزة، التي تهدف إلى تطوير المحتوى الإعلامي والمنظومة الإعلامية في المملكة، وتحفيز التنافس والإبداع المهني، وتكريم المبدعين، حيث إن الأعمال المتنافسة تؤكد على المهنية والاحترافية لدى الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية السعودية ولفتت اللجنة النظر إلى أن أسماء الفائزين بالجائزة ستعلن خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام الذي يعقد يومي 20 و21 فبراير المقبل.وتتوزع فروع الجائزة على الصحافة المطبوعة، والصحافة الالكترونية، والإنتاج المرئي، والإنتاج المسموع، ومحتوى تويتر، وريادة الأعمال في المجال الإعلامي، والإنتاج العلمي (الكتب والبحوث العلمية المحكّمة، بحوث الماجستير والدكتوراه في مجالات الإعلام)، إضافة إلى شخصية العام الإعلامية.ويناقش المنتدى السعودي للإعلام مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، كما يستعرض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، ودوره باعتباره صناعة مهمة في القضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية، ويتطرق إلى أهمية الإعلام الرقمي والتسويق، وصحافة الهاتف النقّال، والتلفزيون والصحافة، وفنون تحرير الأخبار، كما يناقش واقع الإعلام العربي، وغيرها من القضايا الإعلامية.ويستضيف المنتدى أكثر من 1500 إعلامي ومهتم بالإعلام من دول عربية وأجنبية، ومسؤولين محليين ودوليين، كما يتيح فرصة الحضور للعاملين في قطاع الإعلام والموهوبين وطلاب كليات الإعلام، للتعرف على مستجدات القطاع.// انتهى //16:44ت م0155

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