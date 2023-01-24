السعودية اليوم / لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهندية في مجلس الشورى تجتمع مع سفير الهند لدى المملكة



الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية

وبحث الاجتماع الذي شارك فيه عدد من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند في شتى المجالات لاسيما العلاقات والتعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الهندي.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز العلاقات والتعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الهندي، للمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة زيادة التنسيق الثنائي بينهما في مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق قدر أكبر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

// انتهى //

16:41ت م

0153



الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهندية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة خالد بن محمد البواردي اجتماعًا مع سفير جمهورية الهند لدى المملكة سهيل إعجاز خان، وعددٍ من المسؤولين في السفارة وذلك في مقر المجلس بالرياض اليوم.وبحث الاجتماع الذي شارك فيه عدد من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند في شتى المجالات لاسيما العلاقات والتعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الهندي.وأكد الاجتماع أهمية تعزيز العلاقات والتعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الهندي، للمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة زيادة التنسيق الثنائي بينهما في مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق قدر أكبر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //16:41ت م0153

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