السعودية اليوم / مكتب التربية العربي لدول الخليج ينظم ندوة دولية بالتزامن مع "اليوم العالمي للتعليم"



الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتزامن مع "اليوم العالمي للتعليم", ندوة دولية بعنوان "دور المنظمات الدولية والإقليمية بعد قمة تحول التعليم2022م شارك فيها عدد من مديري ومسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية، ومسؤولي التعليم بدول الخليج.

وناقشت الندوة ضرورة التعرف على دور المنظمات وخططها والأدوار المطلوبة منها في ضوء مقررات تلك القمة.

وأوضح المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن تحقيق الهدف الرابع من أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة يحتاج إلى أن تتكيف أنظمة التعليم مع المهارات المتغيرة المطلوبة في المجال المهنيِّ، وأن تتطور موارد التعليم لتعكس هذه التحولات، وأن توجد بدائل لمن خرجوا عن النظام التعليمي تمكنهم من بناء مهارات الحياة الأساسية، متمنياً أن تجيب الندوة عن السؤالين : ماذا بعد القمة ؟ وما دور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم الدول لتحقيق التقدم المنشود في مسارات العمل الخمسة التي أكدت عليها القمة.

وأكد العاصمي أن للدول الأعضاء في المكتب جهودًا بارزة في الإعداد التقني الجيد لاستيعاب مهارات القرن الحادي والعشرين, مشيداً بالدعم الذي تحظى به أنشطة المكتب وبرامجه من قادة الدول الأعضاء مما مكنه من تحقيق أهدافه ورسالته التربوية، مقدماً الشكر لحكومة المملكة العربية

وشهدت الندوة عدداً من الكلمات والمداخلات لمديري ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمحلية والجهات المشاركة في الندوة.

// انتهى //

16:40ت م

0152



الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسنظم مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتزامن مع "اليوم العالمي للتعليم", ندوة دولية بعنوان "دور المنظمات الدولية والإقليمية بعد قمة تحول التعليم2022م شارك فيها عدد من مديري ومسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية، ومسؤولي التعليم بدول الخليج.وناقشت الندوة ضرورة التعرف على دور المنظمات وخططها والأدوار المطلوبة منها في ضوء مقررات تلك القمة.وأوضح المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن تحقيق الهدف الرابع من أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة يحتاج إلى أن تتكيف أنظمة التعليم مع المهارات المتغيرة المطلوبة في المجال المهنيِّ، وأن تتطور موارد التعليم لتعكس هذه التحولات، وأن توجد بدائل لمن خرجوا عن النظام التعليمي تمكنهم من بناء مهارات الحياة الأساسية، متمنياً أن تجيب الندوة عن السؤالين : ماذا بعد القمة ؟ وما دور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم الدول لتحقيق التقدم المنشود في مسارات العمل الخمسة التي أكدت عليها القمة.وأكد العاصمي أن للدول الأعضاء في المكتب جهودًا بارزة في الإعداد التقني الجيد لاستيعاب مهارات القرن الحادي والعشرين, مشيداً بالدعم الذي تحظى به أنشطة المكتب وبرامجه من قادة الدول الأعضاء مما مكنه من تحقيق أهدافه ورسالته التربوية، مقدماً الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية -دولة المقر- على الدعم الكبير والرعاية المباشرة.وشهدت الندوة عدداً من الكلمات والمداخلات لمديري ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمحلية والجهات المشاركة في الندوة.// انتهى //16:40ت م0152

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