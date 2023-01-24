السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع توزيع الحقائب المدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في لبنان



بيروت 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع الحقائب المدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في لبنان خلال العام الدراسي 2022 - 2023، حيث تم خلال المشروع توزيع 10.000 حقيبة مدرسية على عدة مدارس في محافظة عكار شمال لبنان .

وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية .

// انتهى //

16:05ت م

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