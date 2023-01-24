شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..كلاتنبيرج يقدم إستقالته من رئاسة لجنة الحكام بسبب الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية أن الحكم الإنجليزي كلاتنبيرج، رئيس لجنة الحكام المصرية، قد قرر تقديم إستقالته للعديد من الأسباب، يأتي على رأسها تعرضه للهجوم غير المبرر على قناة نادي الزمالك وبعض وسائل الإعلام الأبيض، على الرغم من التطور الملحوظ فى الأداء التحكيمي هذا الموسم.

وأضافت التقارير أن كلاتنبيرج يتعرض للعديد من الضغوط من قبل بعض المسئولين، الأمر الذي لا يمنعه من القيام بعمله وإختيار طاقم التحكيم فى بعض مباريات قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، والبحث عن إرضاء ومجاملة بعض الأفراد بأعينهم، الشئ الذي لا يتناسب مع فلسفة الحكم السابق.



كلاتنبيرج يغادر مصر دون عذر

وغادر منذ أيام قليلة كلاتنبيرج مصر دون تقديم أي أعذار، حيث أن الحكم لم يتقاضي راتبه منذ عدة شهور، كما أنه حصل على بعض الوعود من قبل مجموعة من المسئولين فى الاتحاد المصري على حصوله على كافة مستحقاته فى نصف يناير الجاري، الشئ الذي لم يتحقق بنهاية الأمر.



كلاتنبيرج يجهز لشكوي الاتحاد المصري

وأكدت بعض المصادر القوية أن الحكم الإنجليزي سيتقدم بشكوي رسمية إلى "الفيفا " خلال الساعات القادمة حال عدم حصوله على كافة مستحقاته المتأخرة، خاصة أنه لم يحصل على راتبه فى آخر أربعة أشهر، مما جعله يعكس صورة سيئة عن المنظومة الرياضية فى مصر.