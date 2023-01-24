شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يصدم إدارة الهلال حول خطوته المقبلة بعد باريس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يغادر القارة الأوروبية فى الفترة القادمة على أي حال، سواء رحل اللاعب فى نهاية الموسم الجاري عن باريس، أو قام بتجديد تعاقده مع الجانب الباريسي وحل الأزمة الراهنة.

وأكدت بعض التقارير المؤكدة أن ميسي قد قرر عدم إستكمال مسيرته مع باريس، على أنه يرحل بشكل رسمي ونهائي عن الفريق فى نهاية الموسم الجاري بإنتهاء عقده مع الفريق.

وربطت بعض التقارير رحيل اللاعب المتوقع بإستقدام الهلال السعودي للاعب، ولكن جاءت رغبة اللاعب معاكسة فى الإستمرار داخل القارة الأوروبية وعدم الخروج عن الدوريات الخمس الكبري، ليصدم مسئولي الزعيم بقراره المفاجئ فى هذا الصدد.



السبب وراء أزمة ميسي مع باريس

وأفادت التقارير أن ميسي ليس سعيدًا بمجاورة مبابي فى باريس، والذي يراه بأنه الفتي المدلل داخل الفريق الباريسي، مما يجعل الجانب الفرنسي منحازًا لتفضيل بقاء مبابي مع الفريق فى الفترة المقبلة، عن التجديد لليونيل فى يناير الجاري.

وكان روميرو قد أعلن أن ميسي لن يجدد تعاقده مع باريس فى الفترة المقبلة، كما أن الأمر تم إغلاقه بشكل قاطع فى هذا الصدد، حيث أن اللاعب اتخذ قراره النهائي بالرحيل فى نهاية الموسم بعد إنتهاء عقده.