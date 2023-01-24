شكرا لقرائتكم معهد الصناعات الغذائية بالخرج يتيح التقديم على برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن معهد الصناعات الغذائية في محافظة الخرج، عن بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف عبر الرابط (هنا)، التي تؤهل الشباب للعمل بقطاع صناعة الغذاء في تخصصات تقنية الإنتاج الغذائي، وتقنية صيانة معدات الإنتاج، وتقنيات المزارع.

شروط التقديم

واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعوديًا، حاصلًا على شهادة الثانوية العامة “علمي” أو ما يعادلها بنسبة 75% فأعلى، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول، وسيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول، والحصول على عدة مزايا منها التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي، ومكافأة شهرية قدرها 3000 ريال أثناء التدريب، وتوفير السكن والمواصلات للمتدربين، ويحصل الخريج على راتب شهري قدره 6562 ريالًا.

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يذكر أن معهد الصناعات الغذائية، يُعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة المراعي، وبدعم صندوق الموارد البشرية “هدف”.