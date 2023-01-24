السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تضبط أكثر من 21 ألف مستلزم طبي في مستودع مخالف بالدمام



الدمام 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعًا في مدينة الدمام يخزّن مستلزمات طبية دون الحصول على ترخيص، إضافةً إلى عدم التزامه باشتراطات التخزين.

ورصدت "الغذاء والدواء" في المستودع المخالف (21362 مستلزمًا طبيًا) مخزنة في ظروف "غير مناسبة"، وأغلقته احترازيًا، واستدعت القائمين عليه لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم، وتطبيق اللوائح الخاصة بالأجهزة و المستلزمات الطبية.

وتنفّذ "الغذاء والدواء" حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف "الهيئة" عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".

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14:55ت م

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