السعودية اليوم / سمو أمير جازان يلتقي عددًا من مشايخ وأهالي محافظة بيش



جيزان 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، عددًا من مشايخ وأهالي محافظة بيش، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , ومعالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم ، وذلك خلال جولته التفقدية للمحافظة في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة.

واستمع سموه خلال اللقاء، لاحتياجاتهم في مجالات الطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية وغيرها من المجالات، موجهًا بمتابعتها والرفع بها لإنجازها وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى دور المشايخ المهم في الإسهام في عجلة البناء والتنمية وتحقيق الأمن من خلال عملهم في توعية أفراد المجتمع وتعاونهم لخدمة الأهالي.

ونوه بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشروعات تنموية وخدمية واقتصادية وما تحظى به كغيرها من مناطق وطننا العزيز من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ بيش الدكتور تريحيب آل حفيظ، والرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور فهد القرشي وعدد من المسؤولين.

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14:12ت م

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