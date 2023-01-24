

الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس

تشارك الهيئة العامة لعقارات الدولة في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في نسخته الثانية، الذي تنظّمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال الفترة من 24 - 26 يناير 2023م.

وتستعرض الهيئة في جناحها بمعرض الملتقى مجموعةً من فرصها الاستثمارية المطروحة عبر منصّة "فرص"، وحزمةً من المشروعات الاستثمارية المتعلّقة بعقارات الدولة، من بينها مشروعات إنشاء المقار الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الاحتياج الحكومي من العقار، ومشروعاتها المستقبلية في هذا الشأن، إضافةً إلى استعراض مجموعة من الخدمات الإلكترونية

التي تقدّمها للمستفيدين من خلال منصّة "انتفاع" لخدمات عقارات الدولة.

كما تستعرض الهيئة معلومات شاملة عن إستراتيجيتها تجاه عقارات الدولة واستخدامها واستثمارها وتسخيرها لصالح المشروعات التنموية والاقتصادية الواعدة في المملكة، وإسهامها في برامج تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك مبادراتها وركائزها.

ودعت الهيئة لزيارة جناحها في الملتقى، والاستفادة من خدماتها الإلكترونية، وكذلك استعراض الفرص والمشروعات التي تطرحها، والتعرّف على الخطط الإستراتيجية، ومشروعاتها المستقبلية تجاه عقارات الدولة.

// انتهى //

14:01ت م

0104





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "عقارات الدولة" تستعرض فرصها الاستثمارية في ملتقى "فرص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.